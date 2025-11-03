16.7 C
Gianmarco Meo attacca Francesca Sorrentino sui social in Italia

Gianmarco Meo attacca Francesca Sorrentino sui social in Italia

Dopo i recenti rumors su un possibile riavvicinamento tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, Gianmarco Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina sui social.

Gianmarco è stato tra i corteggiatori di Francesca nel programma di Canale 5, ma la loro avventura si è chiusa in modo turbolento, poiché la tronista ha scoperto che lui era affiliato a un’agenzia e ha accusato Meo di cercare solo visibilità. Dopo la scelta di Gianluca Costantino, le tensioni tra i due non sono mancate, con scambi di critiche nel tempo.

Recentemente, Francesca e Manuel, suo ex storico, sono tornati a interagire, alimentando voci su un possibile ritorno di fiamma. I due stanno trascorrendo del tempo insieme in Turchia e hanno condiviso foto che hanno suscitato l’interesse degli utenti sui social, molti dei quali hanno ipotizzato una riconciliazione.

Di fronte a questa situazione, Gianmarco non ha esitato a esprimere il suo disappunto. In una stories su Instagram, ha rivendicato di essere stato trattato come il “cattivo della situazione” da Francesca, mentre lei, secondo lui, stava nascondendo il suo reale coinvolgimento con l’ex. Meo ha commentato la faccenda con amarezza, sottolineando che Francesca ha cercato di danneggiarlo per salvaguardare la propria immagine, e ha criticato il suo comportamento, ritenendola ipocrita.

Le reazioni continuano a montare mentre i fan seguono con interesse il triangolo tra Francesca, Gianmarco e Manuel.

