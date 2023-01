Gianmarco e Samu in crisi, paura di lasciare Amici: anticipazioni sui due ragazzi

Nuova crisi per Gianmarco, da quando la sua prof ha dato un banco a Paky il ragazzo ha maturato l’idea di essere vicino all’eliminazione. Petrelli è anche convinto che il compito che gli ha assegnato Raimondo Todaro lo umilierà e lo porterà ad abbandonare la scuola. Per tutti questi motivi il ballerino ha voluto parlare con Alessandra Celentano.

“Come sa sono stato male e per questo nella puntata scorsa non c’ero in studio. E volevo capire un po’ se lei avesse dei dubbi su di me e se fossi un punto interrogativo. Ho questa priorità che mi logora da giorni. Ho questi dubbi per delle insicurezze mie, per paura anche di non riuscire a sodisfare le richieste. Magari dentro di me ho delle sensazioni e forse dall’esterno le cose non stanno andando bene come penso o al contrario stanno andando peggio e io non me ne accorgo. Metto sempre dei punti di domanda.

Avevo già prima dell’entrata di Paky avevo dei dubbi. Sul fatto che lei volesse al serale sia Ramon che Isobel non avevo dubbi, su di me mi sento un punto interrogativo. Per questo ho voluto palesarle questi pensieri”.