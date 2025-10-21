Gianmarco e Martina: l’amore fa sognare Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon stanno facendo parlare di loro dopo che è emerso il loro legame amoroso. Nonostante debbano ancora ufficializzare la relazione, è evidente che i due ex tronisti di “Uomini e Donne” hanno deciso di vivere il loro amore in pubblico. Tra i commenti dei fan e degli ex protagonisti del programma, spicca quello di Ida Platano, storica dama e tronista della trasmissione.

Ida Platano, reduce dalla sua esperienza nel dating show, ha sempre mostrato supporto per le coppie formatesi nel programma. Dopo essersi data una seconda chance come tronista, non è riuscita a trovare l’amore, ma continua a sostenere le nuove storie. Recentemente, ha speso parole affettuose anche per Gianmarco e Martina, i quali hanno riacceso il gossip, facendo felici i fan che speravano in un loro riavvicinamento.

La situazione si è evoluta dopo che sia Martina, ex scelta di Ciro Solimeno, che Gianmarco, dopo una breve relazione con Cristina Ferrara, hanno deciso di chiudere le loro relazioni. Ciro ha poi rivelato che Martina aveva sviluppato un interesse per Gianmarco e che tra i due ci sarebbe anche stato un bacio, confermando le indiscrezioni circolate.

Scatti di Martina e Gianmarco abbracciati in un locale di Roma hanno ulteriormente alimentato i pettegolezzi. Anche Ida, che in passato aveva espresso la sua preferenza per Gianmarco, si è detta entusiasta della loro relazione. In un video condiviso sui social, ha mostrato il suo entusiasmo, dichiarando: “Mi sono sempre piaciuti, sì, sì, sempre!”