Gianmarco difende Luca, lite al GF spagnolo: “Non insultare mio fratello!”

Luca Onestini è stato il primo eliminato del Gran Hermano Duo, battuto da Ivana Icardi che ha conquistato il 60% delle preferenze del pubblico. L’ex tronista di Uomini e Donne ha accettato l’esito del televoto, ma si è detto dispiaciuto, perché non pensa di aver fatto nulla di male nella casa del GF. Dallo studio però l’opinionista Mayte Ametlla ha criticato il breve percorso di Luca, facendo scattare immediatamente Gianmarco Onestini, che ha difeso il fratello.

Gianmarco difende il fratello maggiore: “Non insultare Luca!”

Mayte in maniera un po’ provocatoria ha detto che Luca al Grande Fratello Duo è stato molto noioso: “Luca dice che non ha fatto nulla di male o di sbagliato e per me non è vero. Se mi chiede se ha sbagliato qualcosa io ti dico di sì! Se me lo permettete, il tempo che ha trascorso in casa è stato molto noioso, molto noioso. Mi ha annoiata tanto. Per me lui è un belloccio insipido che ha cercato di flirtare con delle ragazze, sai che novità. Noioso, di una noia mortale“.

Onestini jr è andato su tutte le furie: “Prima di tutto ascoltatami un secondo. Penso che dovresti avere un po’ più di rispetto per una persona che è appena uscita da un reality show. Dici che ti ha annoiata, ma bisogna avere rispetto per una persona che se n’è appena andata. Non devi venire qui con questo atteggiamento! Non fare così con mio fratello, calmati. Basta insulti. Bisogna essere più tranquilli, non si può attaccare o insultare una persona che è appena andata via. No, basta, devi smetterla!“.

L’opinionista ha concluso ribadendo la sua opinione: “Non lo attacco e nemmeno lo insulto, è solo che la sua gara è stata molto noiosa, non ha fatto assolutamente nulla, ha conquistato solo l’attenzione delle donne e questo è quello che ha sempre fatto, ed è noioso“.

Che meraviglia se anche nel nostro GF abolissero le sorprese soporifere con i parenti e le sostituissero con i familiari in studio pronti a scannarsi l’uno con l’altro. Se in casa non ci sono dinamiche avvincenti, chi l’ha detto che sviluppi interessanti non possano arrivare dallo studio (Sonia e Adriana docet)?