Gianmarco attacca Maddalena: “Stavi con Mattia per farti followers”, lei piange

La storia fra Maddalena e Mattia è ufficialmente terminata e quando Gianmarco lo è venuto a sapere ha commentato così con Megan: “Hanno chiuso, è ufficiale? Beh, si è fatta i followers che voleva farsi ed a posto. Ciao ragazzetto biondo. Io la leggo così. A parte che è evidente che ci siano dei problemi, è chiaro. La mia era una battuta, però un po’ la penso“.

Quando queste parole sono arrivate all’orecchio di Maddalena, lei ha voluto una spiegazione.

“L’ho sempre detto e l’ho sempre pensato, ti ho sempre fatto battute sui followers” – ha detto Gianmarco – “Tu non parli mai degli altri? Tutti parliamo di tutti, non prendiamoci in giro. Questo è un mio pensiero e posso dire che è un pensiero che non ho solo io ma che sono l’unico ad avere le palle di dirlo. Se ho un pensiero negativo su una persona posso dirlo?”.

“Io non pensavo che le persone qua dentro avessero questo pensiero, ma se ce l’hanno mi tocca poco” – ha risposto Maddalena, salvo poi andarsene in bagno a piangere poco dopo […] “Sono nervosa, lasciatemi stare. Sono due settimane che trattengo e penso, ora sono scoppiata“.

Mattia, in merito all’accusa mirata di Gianmarco non ha commentato, ma è ugualmente rimasto ferito dalla situazione: “Maddalena ha voluto chiudere questa storia, ma non è rimasto alcun rapporto fra noi ora. Questa cosa mi dispiace“.

Questo è praticamente la versione young del Grande Fratello Vip. Amo.