Gianluigi Nuzzi: il nuovo conduttore di Pomeriggio 5?

Gianluigi Nuzzi è in pole position per succedere a Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 su Canale 5. I vertici di Mediaset stanno considerando il noto presentatore di Quarto Grado, che ha ottenuto ottimi risultati negli ascolti su Rete 4, come un’eventuale scelta per rinvigorire il programma ereditato da Barbara D’Urso.

Dopo Alessandra Viero, che ha condotto l’edizione estiva, Nuzzi sarebbe visto come una figura capace di restituire slancio al contenitore pomeridiano, in difficoltà dopo la gestione Merlino. I successi di Nuzzi, soprattutto legati al forte interesse del pubblico per la cronaca nera, potrebbero rappresentare un valore aggiunto per Pomeriggio 5, oggi lontano dalle sue vette storiche.

La sfida principale sarà con Alberto Matano, leader di La vita in diretta su Rai 1, il quale rappresenta una concorrenza molto forte. Nuzzi, se scelto, dovrà dimostrare di avere la solidità necessaria per competere. La decisione finale non è stata ancora presa, ma i movimenti in casa Mediaset suggeriscono che la scelta di un profilo esperto potrebbe rivelarsi vincente.

Fonte: www.libero.it