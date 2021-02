Gravissime accuse in diretta a Live Non è la d’Urso.

Valeria Marini è stata una delle protagoniste della puntata di ieri di Live Non è la d’Urso. Non solo lo scontro acceso (e anche trash) in cui è stata tirata in ballo Emanuela Tittocchia, ma tra le tante cose la Marini ha mosso delle accuse pesanti mentre parlava con Gianluigi Martino.

“Se ti scusi con mia madre ti perdono tutto quello che hai fatto. Ho solo chiuso un rapporto perché ho ricevuto un’aggressione. […] Ma se vuoi Barbara io vado nell’ascensore. Però ci vado con la corazza, perché magari mi prendo le mani addosso come è già stato. Peggio delle mani addosso ci sono le cose non vere che ha detto su mia madre poco fa”.

L’uomo si è subito difeso negando la versione della sua ex: “Mani addosso? Ma quali mani? Ma cosa dici? Stiamo scherzando ragazzi?!Ah, vabbè tu sei abituata con Antonella Elia”.

Barbara d’Urso ha interrotto il battibecco ed ha fatto una domanda al suo ospite: “No attenzione, perché questa roba… Gianluigi scusa, ma hai messo le mani addosso a Valeria?”

Gianluigi Martino ha continuato a negare quanto dichiarato poco prima da Valeria: “No, assolutamente no, mai successo. Queste cose mai fatte in vita mia. Forse le ho messe come le ha messe Antonella Elia“.

Qui purtroppo non si parla di amori finiti o di liti con le suocere, dal trash Valery ha tirato fuori una cosa davvero grave.

Le accuse di Valeria e lo scontro con Gianluigi Martino.

Gianluigi Martino e le accuse di Valeria #noneladurso pic.twitter.com/YzqVL6fqXf — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) February 1, 2021

“Ho chiuso il rapporto perché ho ricevuto un’aggressione”#noneladurso — Caciottaro 🚀 (@Caustica_mente) January 31, 2021