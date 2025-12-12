4.9 C
Da stranotizie
Gianluigi Lembo a Bari

Il sabato sera del Country Devur Club di Bari si accende di energia e grande musica con il ritorno dell’artista Gianluigi Lembo. Sabato 13 dicembre, a partire dalle 21, il club barese ospiterà l’esclusivo appuntamento all’insegna dell’inconfondibile atmosfera della Taverna Anema e Core di Capri.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, Gianluigi Lembo e la sua band riportano a Bari un format capace di coinvolgere, emozionare e far ballare un pubblico eterogeneo, grazie a un repertorio che intreccia tradizione napoletana, hit italiane e brani internazionali. Un’esperienza artistica e conviviale che prosegue l’eredità di Guido Lembo, ideatore dei leggendari dinner show capresi.

Il Country Devur Club conferma così il proprio impegno nel promuovere la filosofia del bien vivre, offrendo appuntamenti di grande qualità in collaborazione con Inside Emotions Events, nella cornice degli spazi raffinati del club che accoglieranno l’atteso evento pensato per chi desidera vivere una serata speciale, tra spettacolo, musica dal vivo e un percorso gastronomico curato nei dettagli, in un’atmosfera capace di trasformare la cena in un momento di festa. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 7817105.

