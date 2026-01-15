Gianluca Vialli ricordato a Torino

La prima edizione di “My name is Luca. Ballata con Vialli” si è svolta a Genova, mentre la seconda edizione si terrà a Torino. Tre anni dopo la sua scomparsa, Gianluca Vialli verrà ricordato dagli amici calciatori, artisti, musicisti e giornalisti al Teatro Regio di Torino. La serata evento, in programma lunedì 19 gennaio alle 20, è stata pensata e promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus.

Secondo Massimo Mauro, amico di Vialli, la serata sarà “interessante e divertente, proprio come avrebbe voluto Luca”. Tra gli ospiti attesi ci sono Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Gigi Buffon, Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara e Gianluca Pessotto, oltre a Piero Chiambretti, Alessandro Cattelan e Walter Veltroni. La serata sarà presentata da Linus, che ha dichiarato di avere una maglia di Vialli indossata nella stagione della vittoria della Champions League, che non ha mai lavato per non farle perdere la sua “anima”.

Gli ultimi tagliandi per la serata sono in vendita sul circuito Vivaticket e l’incasso verrà devoluto all’istituto di Candiolo per la ricerca e la cura del cancro al pancreas. Massimo Mauro è curioso di vedere come reagirà il pubblico, ricordando che alla prima edizione a Genova i tifosi della Sampdoria hanno inscenato una sorta di stadio educato e si chiede se anche quelli della Juve saranno capaci di questo.