Gianluca Grignani parlava di temi LGBT già 20 anni fa: “Più a mio agio ora”

Nel corso di Vanity Fair Stories 2022 Gianluca Grignani si è raccontato a 360°. Il cantautore ha parlato della sua carriera, dei progetti futuri e anche di alcune vecchie dichiarazioni. Nel 2005 infatti l’artista ha detto che tutti hanno un lato femminile e uno maschile. Gianluca Grignani ha spiegato che con quella frase intendeva sottolineare quanto la ‘mascolinità tossica’ ingabbiasse gli uomini e gli imponesse dei ruoli da interpretare.

“Sì nel 2005 ho detto che tutte le persone hanno una parte maschile e una femminile. Adesso è facile dirlo e allora era più difficile. Credimi che sono molto felice che adesso sia facile. Sono contento che sia la normalità. Certe domande non sono nemmeno più interessanti. Quando io all’epoca dicevo queste cose mi guardavano storto dicendo roba del tipo ‘ma che ca**o sta dicendo questo, non è che è ri***ione?’. C’era questo atteggiamento un po’ così…che poi anche se lo fossi stato o se lo fossi. Voglio dire, non è mai stato un problema per me. Anzi, mi avrebbe tolto un peso dal fatto che la mia personalità toccava diversi pensieri. Poi il fatto che io non fossi etero, sono etero era una mia scelta se volete, diciamo così.

Tra l’altro in tema, una volta sono uscito con una maglietta con su scritto ‘nessuno sa che sono una lesbica’. Ci tenevo molto che di certe cose si parlasse e lo si facesse nella maniera giusta. Io non riuscivo a sentirmi a mio agio nel ruolo di uomo macho e io in parte lo sono, si può dire che sono quasi un cowboy. La società prima ti imponeva delle cose che io non comprendevo. Poi vedendo come tutto si è evoluto posso dire che avevo ragione io. Sono molto a mio agio nei tempi che stiamo vivendo. Anche se mi sento in minoranza, perché gli etero sono la minoranza. Odio avere ragione ma avevo ragione”.