Gianluca Grignani: la canzone sanremese Quando Ti Manca Il Fiato sarebbe finita online

Il nome di Gianluca Grignani è finito in queste ultime ore sulla bocca di tutti perché il critico letterario Gian Paolo Serino avrebbe pubblicato su Facebook quello che sembrerebbe essere un estratto proprio di Quando Ti Manca Il Fiato, il brano con cui gareggerà al Festival di Sanremo.

Il video è stato ovviamente fatto sparire ma si sa, quel che finisce online resta online.

A parlarne è stato MOW Mag che ha così scritto:

“Proprio perché ormai manca davvero poco, sembra clamoroso che il critico letterario Gian Paolo Serino abbia pubblicato un lungo estratto di circa 3 minuti di quella che sembra essere la canzone di Gianluca Grignani in gara al Festival. Il video della diretta Facebook di Serino, che ha sottolineato nel post di aver lavorato a “Quando Ti Manca Il Fiato”, è durato per tutta la lunghezza del brano. Nel post si poteva leggere come il critico lamentasse che il pezzo, in una seconda stesura, sarebbe stato modificato”.

E ancora:

MOW Mag, però ne è sicuro:

“Il brano per la tematica affrontata sembrerebbe esser proprio quello che l’artista canterà all’Ariston, in cui ha annunciato di raccontare della sua storia controversa con il padre. Nel video, infatti, si sentono distintamente queste frasi: «No, che non sto male, ma quando verrà, tu verrai o no al mio funerale? […] Ciao papà, ciao papà. Io ti perdono, le mie lacrime sono sincere. Ma c’è chi non lo farà, accetta la verità […] Questo è quello che devo imparare, ed è questo che mi hai insegnato tu».”.