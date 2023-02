La terza serata del Festival della canzone italiana è stata davvero tormentata per Gianluca Grignani, anche per una bestemmia che avrebbe detto alla fine dell’esibizione, interrotta per un problema audio. Sui social non si parla d’altro, per un video che dimostrerebbe esattamente quello che si sarebbe lasciato sfuggire l’artista in gara.

Dopo il problema audio, con tanto di scuse con il fonico e frecciatina a Blanco, altro problema per Gianluca Grignani. Questa volta per un’espressione colorita che si sarebbe lasciato sfuggire sul palco dell’Ariston.

Dopo aver interrotto la sua esibizione, perché come Blanco non sentiva l’audio nella cuffia, ammettendo però che la responsabilità era solo sua, Grignani ha ricominciato a cantare, portando a termine la sua performance. Ma a un certo punto avrebbe detto una bestemmia, in diretta tv, sul palco dell’Ariston. Anche se in tv è passata inosservata. Sui social, però, no.

Sui social si è presto diffuso un video, partito da Twitter, in cui si sentirebbe Gianluca Grignani mentre pronuncia una bestemmia in eurovisione. Un’espressione decisamente colorita, che però Amadeus non sembra aver sentito e nemmeno gli ospiti in sala. E, a dire il vero, nemmeno noi che seguivamo in tv la diretta.

Eppure il video, sembra aver ripreso alla perfezione il momento in cui Gianluca Grignani si lascia andare a due parole che non lascerebbero dubbia sulla bestemmia in diretta tv. Lui, però, smentisce tutto quanto.

Gianluca Grignani, bestemmia a Sanremo 2023? Chi l’ha sentita? Ci saranno conseguenze per il cantante?

Sono due le domande che ora ci poniamo tutti. Gianluca Grignani ha davvero detto una bestemmia sul palco dell’Ariston durante la 73esima edizione del Festival della canzone italiana? E se fosse confermata la sua espressione poco consona, quali potrebbero essere le conseguenze per lui?

Per Amadeus ci mancava solo una bestemmia in diretta. Non bastava la rabbia di Blanco contro i fiori di Sanremo, che ha sollevato moltissime polemiche che non si placano dalla prima serata di kermesse canora ora anche questa gatta da pelare!