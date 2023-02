Gianluca Grignani: arrivata la smentita su Instagram

Si è fatta strada nell’ultima ora, dopo un video pubblicato sui social, la notizia di una possibile squalifica di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2023. Secondo qualcuno, pochi secondi prima di interrompere la sua esibizione, avrebbe bestemmiato.

L’audio diffuso nel filmato non si comprende bene, ma Gianluca Grignani non ci ha messo molto ad intervenire e fermare i rumors.

Non so chi si è inventato questa cosa della bestemmia, ho detto porto via e non altro. Detto questo chi ha pensato diversamente non sa portare via niente mentre io mi sono portato via le vostre caz*ate.