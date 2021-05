Dopo la puntata di lunedì sera de L’Isola dei Famosi Akash Kumar si è scagliato contro Andrea Cerioli, tirando in ballo anche altre persone. Poco fa Gianluca De Matteis ha risposto all’ex naufrago (top model 6 anni Benetton) dicendogli perché dovrebbe riflettere un po’ prima di sparare a zero sul “trash” e i “tronisti”.

“A L’Isola dei Famosi è stato attaccato Andrea Cerioli da Akash, non tanto per il suo ruolo all’Isola, ma per quello che ha rivestito: il ruolo del tronista. E’ stata presa in considerazione l’intera categoria dei tronisti come se fossimo dei trogloditi e decerebrati, senza nessun minimo di competenza. Il punto è che queste cose sono state dette da una persona la cui credibilità e attendibilità è sotto zero perché è il primo che crea finti gossip. Lo fa per avere voci su di lui. Akash è il primo che partecipa all’Isola dei Famosi, è il primo che dice di non andare in puntata e poi sta sempre lì.

Parla di competenze e talento. Se ti fa tanto schifo questo mondo trash, che lo dividi dalla moda, perché ne fai parte? Cosa ti spinge ad accettare questo mondo? Tra l’altro questa carriera pazzesca di cui lui si vanta, tra 3 o 4 anni e sarà finita. Forse tra 5 anni dai. Tu che talento hai? Che competenze hai? Come se tu fossi il Nobel per la fisica. E poi sdoganiamo il fatto che i tronisti siano dei cog***ni, io sono stato un tronista e non mi sento minimamente e un cogl**ne. Se qualcuno deve

parlarmi della mia carriera deve essere qualcuno che ha un talento e delle competenze certificate, vere e concrete. Se me lo dice Al Pacino alzo le mani e faccio un inchino, se me lo dice qualcun altro gli rido in faccia“.

Su Akash direi che è stato detto tutto in questo “sfogo”, ma vogliamo parlare della bellezza di Gianluca De Matteis?



qui per dirvi che gianluca l’ex tronista ha distrutto akash nelle sue storie vi consiglio di andarle a vedere prima che spariscano #isola #tommasozorzi — but daddy i love her (@_goldevn) May 20, 2021

Le sfogo di Gianluca De Matteis.