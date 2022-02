Ditonellapiaga e Rettore ci avevano visto lungo a parlare di Chimica nel loro pezzo sanremese, perché è davvero la parola dell’anno per noi amanti del trash.

Quella parola, dopo essere stata abusata da Alex Belli per descrivere il suo rapporto di amicizia con Soleil Sorge (“chimica artistica”), è stata da poco usata anche da Gianluca Costantino su Instagram. L’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo aver passato due settimane nella Casa, è tornato sui social dove ha speso belle parole per la Sorge.

“Come dimenticare di Sole, è stato un rapporto di amicizia, complicità, chimica, divertimento.. Ci siamo divertiti fin dal primo momento e peccato, perché potevamo continuare a scoprire insieme cosa sarebbe successo. Farò il tifo per lei da fuori cercando di darle affetto e speriamo di rivederla il più tardi possibile per continuare a conoscerci ed avere questo grande rapporto che stava nascendo e che purtroppo è stato interrotto”.

Gianluca Costantino ha poi pubblicato una foto di lui e Soleil con scritto: “Un abbraccio che vale più di mille finte parole, Soleil sei speciale“.

Insomma, è sempre una questione di chi-chi-chimica!



Chimica!

Articolo ironico a parte sulla “chimica” citata da Costantino, facciamo i seri: un perfetto sconosciuto – che non ha mai avuto a che fare col mondo dello spettacolo – ha avuto una botta di C ed è entrato al Grande Fratello Vip. Finito in nomination alla prima occasione è stato eliminato dal pubblico con percentuali disastrose. Arevuà come direbbe Danielona ed a mai più. B!tchyX a parte, lì per lui c’è sempre posto.