Gianluca Costantino e Soleil si frequentano, lo scoop: “Sono una coppia passionale”

Un anno fa nella casa del GF Vip Gianluca Costantino ha corteggiato in maniera davvero dolce Soleil, ma lei l’ha friendzonato. Il ragazzone però non si è dato per vinto e anche una volta uscito dal reality ha continuato a dimostrare alla Sorge il suo interesse e le ha inviato un aereo. Le cose però non sono andate bene e infatti in piena estate Soleil non ha nemmeno invitato l’ex gieffino al suo compleanno e lui non l’ha presa benissimo. Ma la tenacia premia sempre e infatti pare che ad un anno di distanza dalle prime coccole e dai massaggi alla fine Soleil (che ha chiuso con il fidanzato misterioso) abbia ceduto.

… un biglietto di Soleil per Gianluca. Di certo l’intesa non manca… ma c’è possibilità di arrivare ad un qualcosa di più? #GFVIP pic.twitter.com/WAEJuhNP3k — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Gianluca Costantino e Soleil si stanno frequentano: “Sono una coppia sensuale e serena”.

Ieri sera Alessandro Rosica ha lanciato lo scoop. Delle fonti affidabili avrebbero confidato all’investigatore social che i due gieffini sarebbero una coppia. Pare anche che in questi giorni la conduttrice del GF Vip Party e Costantino siano in vacanza insieme in montagna.