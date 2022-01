Questa sera, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, entreranno quelli che sarebbero a tutti gli effetti gli ultimi due nuovi concorrenti. Sto parlando del personal trainer e modello Gianluca Costantino e del tiktoker Antonio Medugno. In lizza per entrare c’era anche il volto di Forum, Edoardo Donnamaria, ma considerando che la quarantena pre-reality dura una settimana e lui è tutt’ora a giro credo che il suo nome sia stato depennato, proprio come fatto in passato per Ferdinando Giordano e Giulio Raselli.

Gianluca ed Antonio entreranno in Casa ad un mese e mezzo esatto dalla fine del reality e sarebbero stati chiamati come sostituti di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Il primo si è ritirato nel corso della scorsa puntata, mentre il secondo dovrebbe farlo a breve dato che a febbraio deve a tutti i costi tornare al suo lavoro. Quindi, se non si ritira stasera, probabilmente lo farà durante la puntata di lunedì 31 gennaio.

Vi avevamo promesso grandi novità e #GFVIP non delude mai! 🔥 Gianluca Costantino è il primo nuovo concorrente che questa sera varcherà la Porta Rossa! 😏 pic.twitter.com/VHYcRzxjK7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Con l’ingresso dei due baldi giovani, l’uscita di Antinolfi e dell’eliminato di questa sera (i sondaggi sembrerebbero vedere fuori Federica Calemme) in Casa resterebbero 16 concorrenti. C’è ancora però l’incognita “biglietto di ritorno”. Il primo, quello pescato dalle donne, è già stato scoperto (lo aveva Miriana Trevisan), mentre il secondo, quello scelto dagli uomini, ancora no. Ad averlo sarebbe uno fra Gianmaria, Giucas e Davide. Chi sarà stato il fortunato?

Il bussolotto di Manuel, aperto in settimana da Lulù, vedeva infatti la dicitura “sei stato definitivamente eliminato dal gioco”, così come quelli di Alex e Aldo che hanno lasciato anzitempo senza passare dal televoto.

Gianluca Costantino e Antonio Medugno si aggiungono ai vipponi in Casa

Alessandro Basciano

Antonio Basciano

Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona

Davide Silvestri

Delia Duran

Federica Calemme

Gianluca Costantino

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica Hailé Selassié

Kabir Bedi

Katia Ricciarelli

Lulù Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Nathaly Caldonazzo

Sophie Codegoni

Soleil Sorge