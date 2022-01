Nottata movimentata al GF Vip, tra musica, alcol e drammi, Delia Duran è stata la vera protagonista dell’ultima puntata della soap Chimica Artistica: Non è un Game. La bella venezuelana si è avvicinata pericolosamente a Gianluca Costantino e con lui ha fatto diversi balli.



Dopo le danze artistico-alchemico-telepatiche, la Duran è andata in cucina e ha detto di voler lasciare Alex Belli: “Basta sono estufa! Adesso sono libera, una donna liberissima finalmente! Adesso mi levo anche il nostro anello“.

Dopo queste dichiarazioni inaspettate Delia si è confidata con Soleil, che ha espresso qualche perplessità sulla sceneggiata della rivale: “Non capisco perché proprio ora. Non credo nemmeno sia per i due arrivati ieri”. Delia però ha assicurato: “No non c’entrano nulla questi due ragazzi carinissimi. Però sono una ventata d’aria fresca, gentili, carichi e portano tanta gioia e spensieratezza“.

Delia e i balli proibiti con Gianluca Costantino.

Soleil ha consigliato a Delia di non prendere decisioni affrettate e di passare invece la nottata a ballare e svagarsi. La Duran ha preso alla lettera il consiglio della coinquilina e si è fiondata in piscina (vestita). Pochi istanti dopo l’ha raggiunta Gianluca Costantino, che però è rimasto a distanza di sicurezza, un po’ impacciato. A prendere l’iniziativa è stata Delia, che si è avvinghiata al bel fusto ed è anche salita sulle sue spalle. Tutto questo è successo davanti agli altri gieffini, che sono rimasti quasi increduli.

Barù rivolgendosi a Davide ha confessato: “Hai visto? Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se vedrai stasera non andranno oltre. Sai questo è appena entrato non è che può sparare tutte le cartucce in una notte, poi cosa potrebbe fare dopo altrimenti?”

Se questo è l’effetto del Santero, che diano più spesso il vino ai gieffini, perché in 2 o 3 ore abbiamo assistito a: Delia che lascia Alex, poi balla con Gianluca, fa ingelosire Sophie che pensa che Basciano abbia sbavato per la performance artistica della sudamericana.

In caso stessero tutti dormendo qua sta per succedere il devasto #GFVip pic.twitter.com/EIYLPWi3r9 — letteralmente alla frutta (@maryyii__) January 30, 2022

Anticipazioni dei blocchi

1, 2, 3, 4, della puntata di lunedì sulla fiction.. ops del #gfvip.

Con il giochino degli autori abbiamo avuto il prequel della puntata 0 adesso si registra il 1 episodio di “Amore Libero (Il ripasso)” Cast: Delia, Gianluca, regia @AXBproduction 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/xMDBa7D6j1 — T_Bel (@T_Belz) January 30, 2022

E comunque ringraziamo Delia e il suo talento per il trash: qui c’è arte, maestria, sapienza…