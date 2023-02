Gianluca Benincasa smaschera Antonella Fiordelisi e mostra le prove: “Voleva creare una ship”

Gianluca Benincasa ha deciso di vuotare il sacco e sempre fra le pagine di FanPage, dopo aver accusato i genitori di Antonella Fiordelisi di avergli bloccato l’ingresso al Grande Fratello Vip, ha attaccato la vippona.

“Ho detto che ci eravamo allontanati. La verità è che non siamo mai riusciti a separarci e, infatti, in estate siamo tornati insieme. Ho i video che lo dimostrano. In uno di questi video mi dice che mi ama. Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: “Gioca bene” e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò. Poi si mette a piangere”.

Gianluca Benincasa, le prove contro Antonella Fiordelisi: FanPage conferma che esistono

Questo video – che non può pubblicare per privacy a quanto pare – lo ha mostrato a FanPage che ne garantisce l’esistenza.

“Abbiamo visionato il video in questione, datato 18 settembre 2022, il giorno prima che il Grande Fratello cominciasse. Si tratta di una videochiamata tra Antonella e Gianluca. Lei è a Roma, lui a Firenze. Antonella si rivolge a Gianluca chiamandolo “amore mio” e si commuove quando è il momento di salutarlo. Lui le raccomanda di “giocare bene” e di farlo per lui)”.

Successivamente su Instagram ha pubblicato un audio di una loro videochiamata dove si sente lei dire: “Quando al GF vedrai che farò così e dirò ‘per i miei fan’ in realtà è riferito a te“.

“Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship, di entrare da single è stata una sua idea e dei genitori”

“Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro. Attenzione: in questa scelta il GF non c’entra niente, è lei che ha deciso che cosa voleva fare. Ho video e messaggi di lei che è in quarantena, che mi dice che mi ama e conferma che stavamo insieme”.

E ancora: