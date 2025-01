Gianfranco Fini e la sfida della Serie M

Durante un’intervista, l’ex leader di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, ha discusso dell’attuale politica italiana e ha espresso il suo parere sulla serie M – Il Figlio del Secolo, ispirata ai romanzi di Antonio Scurati. Fini ha dichiarato di apprezzare i libri, ma ha trovato la loro trasposizione televisiva carente, definendola “macchiettistica”. L’intervista ha avuto luogo in occasione del trentesimo anniversario della “svolta di Fiuggi”, un momento cruciale in cui Fini, all’epoca presidente del Movimento Sociale Italiano, decise di distaccarsi dalle ideologie fasciste, contribuendo alla fondazione di Alleanza Nazionale. Secondo Fini, questo cambiamento è stato fondamentale per il panorama politico attuale, sottolineando che senza quella scelta, Giorgia Meloni non sarebbe oggi al governo.

Fini ha notato una continuità nella destra attuale riguardo alla tutela degli interessi nazionali, evidenziando che è necessario evitare di trasformare fascismo e antifascismo in caricature. Inoltre, ha fatto riferimento alla critica della serie, affermando che non riesce a cogliere la gravità e la complessità della storia di Mussolini, rappresentato da Luca Marinelli.

Nel contesto dell’intervista, altri esponenti di destra hanno sostenuto l’importanza del contributo di Fini nel trasformare il MSI in AN, con Italo Bocchino e Ignazio La Russa che riconoscono il suo ruolo decisivo per la destra italiana attuale. La Russa ha aggiunto che la nascita di Alleanza Nazionale è stata fondamentale per gli sviluppi successivi della politica italiana, affermando che senza Fiuggi non ci sarebbero state le stesse opportunità.