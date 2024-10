Gianfilippo Bancheri neutralizza l’aggressore ma subisce ferite

Brutta disavventura per il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, aggredito da un uomo di 55 anni armato di coltello nell’ufficio protocollo del Comune. L’aggressore, che percepiva il reddito minimo di inserimento, avrebbe manifestato insoddisfazione verso il sindaco per non aver ancora ricevuto il bonus spesa, puntandogli il coltello alla gola. Durante la colluttazione che ne è seguita, Bancheri è riuscito a disarmarlo, subendo però una ferita a un dito. I carabinieri sono intervenuti subito dopo, arrestando l’aggressore.

L’episodio, riportato anche da Il Giornale di Sicilia, ha scatenato immediate reazioni di condanna e solidarietà da parte della politica locale. Il vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, ha espresso affetto e sostegno a Bancheri, definendo inaccettabile quanto accaduto e auspicando l’arresto dell’aggressore. Anche il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha manifestato la sua vicinanza al collega, augurandogli una pronta guarigione e sottolineando la necessità di allontanare la violenza da ogni forma di protesta.

Terenziano di Stefano, sindaco di Gela, ha denunciato la gravità dell’episodio, evidenziando come questo rappresenti il malessere della società e la vulnerabilità di chi ricopre ruoli istituzionali. Ha poi espresso la speranza che si tratti di un gesto isolato e ha augurato una pronta ripresa a Bancheri.

L’aggressione a Bancheri è un segnale preoccupante riguardo la sicurezza di chi è alla guida delle istituzioni locali. Si tratta di un fatto che non dovrebbe essere sottovalutato poiché riflette tensioni e disagi crescenti nella società. Gli amministratori locali riconoscono la vulnerabilità dei loro ruoli e l’importanza di tutelare chi, ogni giorno, si impegna per il benessere della comunità.

La solidarietà espressa dai colleghi politici è un passo importante per mostrare che tali atti violenti non possono essere tollerati e che c’è un fronte comune per garantire la sicurezza e la dignità di chi rappresenta le istituzioni. L’augurio per il sindaco Bancheri è quello di una pronta guarigione e di un ambiente di lavoro più sicuro per tutti gli amministratori locali.