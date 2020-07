Il botta e risposta fra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe continua senza sosta e dopo la replica della conduttrice in diretta ad Ogni Mattina, pochi minuti fa è arrivata anche la contro-risposta di Giancarlo Magalli, fatta direttamente fra le pagine di DavideMaggio.it.

Il conduttore ha replicato alla frecciatina di Adriana Volpe in cui ha ironizzato sugli ascolti de I Fatti Vostri passati dal 10% al 5% quando se n’è andata dalla trasmissione insieme a Marcello Cirillo.

Ha smentito, inoltre, la ‘conduzione in solitaria’, che gli era stata contestata da Marcello Cirillo:

“Poi non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli”.