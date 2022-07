In questi ultimi giorni Giancarlo Magalli è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Il motivo? Pare che i vertici Rai abbiano deciso di escludere il conduttore dai programmi televisivi previsti per la prossima stagione. Dopo tale decisione non è potuto mancare lo sfogo del conduttore che ha rivolto pesanti parole all’azienda.

Giancarlo Magalli fuori dalla Rai. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, i vertici Rai hanno fatto sapere che per il conduttore non è previsto alcun programma della prossima stagione. Dopo tale decisione l’uomo si è lasciato andare ad un lungo sfogo che in questi giorni giorni sta facendo il giro del web.

Dopo essere stato per ben 40 anni uno dei volti costanti della Rai, sembra essere finita ormai per Giancarlo Magalli. Il conduttore, però, non ha accettato la decisione dell’azienda ed ha deciso di lanciare alla Rai un messaggio di sfogo. Queste sono state le sue parole:

La riconoscenza della Rai è leggendaria.

Già un anno fa Giancarlo Magalli si era scagliato contro l’azienda che aveva preso la decisione di escluderlo da ogni programma. Queste erano state le parole del conduttore:

Vorrei tanto sapere cosa farò l’anno prossimo in televisione. Non ho ancora sentito i nuovi direttori, o meglio non si sono fatti sentire.

E, continuando, Giancarlo Magalli ha dichiarato:

Fosse per me lavorerei ancora tantissimo, non mi piace sparire da un momento all’altro. Cosa vorrei fare in tv adesso? Ad esempio la giuria di un programma potrebbe essere interessante. Vi svelo una cosa, Carlo Conti me lo propose. Sì il primo anno di Tale e Quale Show con Loretta Goggi e Claudio Lippi. Purtroppo ero impegnato e ho dovuto dire di no quella volta.Poi non me l’ha più chiesto, ma io lo farei eccome.

E, per concludere, il conduttore ha aggiunto: