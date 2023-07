Giancarlo Magalli contro Barbara d’Urso: “Mi ha tolto il saluto dal 2003”

Giancarlo Magalli è rimasto fuori dai Palinsesti Rai 2023 – 2024 e intervistato da Il Messaggero si è così sfogato:

“C’è da dire che non voglio far carriera: un impegno di due ore, tutti i giorni, per nove mesi, non lo reggerei più. Per questo due anni fa ho lasciato I fatti vostri. Se vogliamo parlare di riconoscenza, quella non esiste. Meno che mai in Rai, che non essendo identificabile in una persona, una coscienza non ce l’ha proprio. Ha solo dirigenti che cambiano ogni due-tre anni. Mi avevano promesso una telefonata sia Angelo Mellone, che adesso guida il Day Time, sia il direttore generale Giampaolo Rossi, ma finora non li ho sentiti. Non è un problema: lavoro con la Rai dal 1964, senza mai una raccomandazione”.

Il conduttore – che ha poi sottolineato di essere un amico di Giorgia Meloni – ha affrontato il caso Barbara d’Urso a cui è stata tolta la conduzione di Pomeriggio Cinque dopo tre lustri.

“Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità. Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta. E poi mi ha tolto il saluto perché nel 2003 non la invitai nella giuria del programma La grande occasione, dedicato agli imprenditori. Che c’entrava?”.

Questa non è la prima volta che Giancarlo Magalli commenta (in maniera negativa) Barbara d’Urso. Durante il periodo di lockdown dichiarò “i famosi tutorial, c’è gente che spiega qualsiasi cosa. Anche una famosa conduttrice c’ha spiegato come si levano i guanti, che noi non l’avremmo mai saputo altrimenti“. E sull’Eterno Riposo recitato in diretta con Matteo Salvini aggiunse “Prego che cessino queste preghiere“.