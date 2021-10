Giancarlo Magalli, ospite questa domenica (3 ottobre) a Verissimo da Silvia Toffanin, ha commentato il selfie che Sonia Bruganelli ha postato sui social provocando il disappunto di Adriana Volpe: “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo”.

A domanda direta di Silvia Toffanin che ha chiesto se ci fosse stata una dietrologia per far indispettire Adriana Volpe, Giancarlo Magalli ha risposto senza alcun dubbio: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente. Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.

Giancarlo Magalli e Sonia Bruganelli, la versione di lei

Diversa è stata la versione di Sonia Bruganelli che ha commentato quella foto come “pura serata fra amici a raccontarsi aneddoti”.

“Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa, ma assicuro che non l’abbiamo nemmeno nominata”. – e ancora – “Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove stia la guerra. Adriana Volpe non vivo la mia vita per far innervosire te, giuro!”.

La puntata andrà in onda domenica pomeriggio ma è già stata registrata, non è da escludere – quindi – che queste parole vengano commentate già dalle due dirette interessate nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera.

