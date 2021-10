Giancarlo Magalli questa mattina è stato ospite della seconda puntata di Citofonare Rai2 e fra una chiacchiera e l’altra Simona Ventura – cogliendo la palla al balzo sulle recenti polemiche con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – ha chiesto al conduttore:

“Io ho lavorato con te ed ho sempre lavorato divinamente bene. Tu in amore sei una vecchia volpe come in televisione?”.

Una citazione che Giancarlo Magalli ha colto al volo e che ha rispedito al mittente: “Cambiamo animale, lasciamolo alle pelliccerie”.

Fra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe, infatti, ci sarebbero delle denunce di mezzo.

La querelle fra i due è tornata ora in auge in seguito ad un selfie del conduttore in compagnia di Sonia Bruganelli. Foto scattata con intento provocatorio, come confessato da lui a Verissimo da Silvia Toffanin.

“Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo. L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente. Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.

Come avrà reagito Adriana Volpe a questa ennesima provocazione-battutina?