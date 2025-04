Giancarlo Gentilini, morto l’ex sindaco ‘sceriffo’ di Treviso: aveva 95 anni

Giancarlo Gentilini, ex sindaco ‘sceriffo’ leghista di Treviso, è deceduto oggi all’età di 95 anni, come annunciato dai familiari. Matteo Salvini, leader della Lega, ha elogiato Gentilini definendolo “un grande sindaco, un grande alpino, un grande Veneto, un grande leghista”.

Gentilini è stato una figura carismatica nei primi anni della Lega, contribuendo a definirne l’immagine e consolidando il partito a livello locale e nazionale. È famoso per le sue affermazioni schiette e per decisioni controverse, come la rimozione delle panchine nel parco vicino alla stazione di Treviso, per evitare che gli extracomunitari vi si fermassero, scatenando proteste in città e anche a livello nazionale.

Eletto sindaco nel 1994, Gentilini è stato il primo a essere scelto direttamente dai cittadini grazie a una nuova legge elettorale. La sua vittoria fu inattesa, poiché non aveva esperienza amministrativa e aveva da poco lasciato il suo ruolo nell’ufficio legale della Cassa di risparmio trevigiana, Cassamarca. Gentilini ha governato Treviso per due mandati fino al 2003, per poi continuare come vicesindaco accanto a Gian Paolo Gobbo e in seguito come consigliere comunale fino al 2023. La sua popolarità tra i trevigiani fu tale che la sua lista personale contribuì a garantire la rielezione di Gobbo al primo turno. La carriera di Gentilini ha quindi segnato profondamente la storia politica sia di Treviso che dell’Italia nel complesso.