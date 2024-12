Giancarlo Devasini: L’Imprenditore Italiano Quattro Volte Più Ricco di Elkann

Giancarlo Devasini, nato nel 1964 a Torino, è un ex chirurgo plastico che ha abbandonato la medicina per dedicarsi agli investimenti finanziari, accumulando una fortuna di 9,2 miliardi di dollari nel 2024. Inserito nella classifica dei miliardari italiani da Forbes, è il quarto uomo più ricco del paese. Devasini è il direttore finanziario e principale azionista di Tether, una delle principali stablecoin a livello mondiale, il cui valore è legato ad altri asset, rendendola meno volatile rispetto al Bitcoin.

Dopo aver studiato medicina all’Università di Milano e lavorato come chirurgo plastico per due anni, Devasini ha deciso di cambiare direzione, trovando maggiore interesse e opportunità nel settore della finanza e delle criptovalute. La sua fortuna è cresciuta principalmente grazie a Bitfinex, un importante exchange di criptovalute, e a Tether, che dispone di un’emissione di token in circolazione per un valore stimato di 60 miliardi di dollari.

La ricchezza di Devasini è sorprendente. Infatti, supera quella di altre importanti figure del panorama imprenditoriale italiano. È più ricco di Piero Ferrari, che ha un patrimonio di 8,6 miliardi, e supera di quattro volte i 2,6 miliardi di John Elkann, amministratore delegato di Exor. Tuttavia, Giovanni Ferrero rimane l’imprenditore più ricco d’Italia, con un patrimonio impressionante di 43,8 miliardi di dollari, il più alto mai attribuito da Forbes.

La carriera di Devasini dimostra come le scelte professionali possano portare a risultati inaspettati, grazie al tempismo e alla visione. Abbandonare una carriera stabilita come quella della chirurgia plastica per intraprendere un’avventura nel mondo della finanza ha dato vita a un’impresa di successo. Il suo ruolo in Tether non solo ha contribuito al suo benessere economico, ma ha anche avuto un impatto significativo nel mercato delle criptovalute, dove le stablecoin hanno acquisito una crescente importanza.

Questa storia di transizione da chirurgo a miliardario sottolinea come le opportunità nel mondo degli investimenti possano trasformare vite e carriere, offrendo prospettive uniche a chi è disposto a rischiare e innovare. Devasini rappresenta quindi un esempio di successo nel panorama economico italiano contemporaneo.