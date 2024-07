Giancarlo Commare: “Sono gay”

Giancarlo Commare ha dichiarato in un video che è diventato virale su TikTok di essere gay, ma andiamo per gradi.

L’artefice di tutto è stato il cantante svedese Andreas Wijk che su TikTok ha lanciato un trend in cui chiede ai ragazzi “How gay are you?“, ovvero “Quanto sei gay?“. Le risposte sono sempre variegate: c’è chi risponde “0%”, chi “100%”, chi “tantissimo”, chi “quanto basta” e chi, come nel caso di Giancarlo Commare, risponde semplicemente “I’m gay”, ovvero “Sono gay”, con tanto di pollice alzato in favore di camera.

Nel video incriminato (che potete trovare qua sotto) ad un certo punto appare anche Simone Nolasco che però risponde: “Quanto sono gay?” facendo una faccia stupita.

Ovviamente, entrambi, sono finiti pure su Twitter dove si è parlato di coming out.

imbattutami per sbaglio nel coming out di gi4ncarlo comm4re su tiktok pic.twitter.com/FU3lKioFzU — vale 🪩 milan n2 !! (@llyfrausandrain) July 20, 2024

Giancarlo Commare ha davvero fatto coming out o ha dato una risposta goliardica come era la domanda stessa?

Giancarlo Commare, i personaggi gay che ha interpretato

Giancarlo Commare è stato Antonio nel film Maschile Singolare, ha vestito i panni di Jamie nello spettacolo teatrale Everybody’s Talking About Jamie / Tutti Parlano di Jamie e lo abbiamo visto interpretare Ernesto in Nuovo Olimpo su Netflix. Tre ragazzi tutti e tre gay. Che sia rimasto incastrato nei ruoli gay? Questa cosa gli è stata fatta notare e a TheWom ha risposto:

“È stato appena presentato alla Festa del Cinema di Roma, Nuovo Olimpo, il film di Ozpetek su Netflix dal 1° novembre. Interpreti Ernesto, uno dei ragazzi che nel 1978 si aggira tra i corridoi del cinema che dà il titolo al lungometraggio in cerca di avventure omosessuali. Ancora una volta, un personaggio dall’identità queer…“. / “No, ti prego, non puoi farmi questa domanda anche tu!“, lo ha interrotto l’attore. “Non era per chiederti se temessi di rimanere incastrato nel ruolo. Volevo sapere come si fa da attore a differenziare i personaggi senza correre il rischio di risultare sempre uguale“.

E qua Giancarlo Commare ha risposto in maniera perfetta: