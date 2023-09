GIANAC Cavo iPhone,0.5M Cavo Lightning [Certificato MFi] Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavi iPhone per Apple iPhone 11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5-Grigio

Descrizione prodotto

COMPATIBILITÀ PERFETTA

iPhone 13 / iPhone 12 / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone X / iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR

iPhone 8 / iPhone 8 plus / iPhone 7 / iPhone 7 plus / iPhone 6s / iPhone 6s plus / iPhone 6 / iPhone 6 plus

iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone SE

Perché scegliere il cavo USB GIANAC?

In GIANAC ci prendiamo cura di ogni dettaglio del cavo USB. Non solo garantisce la durata del cavo, ma anche la bellezza del cavo.

Sincronizzazione e combinazione di ricarica

Oltre alla ricarica rapida, il nostro cavo Lightning supporta anche la sincronizzazione e la velocità di trasferimento dati è fino a 480Mbps. I dispositivi con interfacce Lightning come iPhone, Pad Air e Pad mini possono essere collegati a computer e laptop tramite l’interfaccia USB-A e i file possono essere trasferiti ad alta velocità mentre il telefono cellulare è costantemente e stabilmente carico.

Cavo Lightning:

Attraverso la MFI, il chip originale viene utilizzato per garantire che non venga visualizzato alcun messaggio di avviso, garantendo che il dispositivo di protezione contro i fulmini possa essere caricato in sicurezza alla massima velocità.

Chip di ricarica rapida migliorato:

Il chip intelligente integrato del cavo Lightning garantisce una velocità di trasmissione dei dati più stabile, garantisce una ricarica rapida sicura e efficacemente il sovraccarico, il surriscaldamento e la sovracorrente.

Robusto design in nylon intrecciato:

La copertura estremamente resistente in nylon intrecciato gli conferisce un aspetto elegante, l’ingombro dei cavi, resiste a più di 9.000 piegature e più di 9.000 test dei connettori per garantire la durata.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 23,4 x 8,7 x 1,2 cm; 20 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 luglio 2021

Produttore ‏ : ‎ GIANAC

ASIN ‏ : ‎ B098LCJ4CV

Numero modello articolo ‏ : ‎ GIAN-1.2-Y

[Ricarica Rapida] :Supporto per la ricarica del cavo dell’iPhone fino a 5 V / 2,4 A e il trasferimento dati ad alta velocità gestisce 480 Mbps. Cavo USB del telefono facilmente tutte le tue esigenze.

[Certificazione MFi]:La certificazione MFi e i severi test di qualità possono garantire che i dispositivi iOS vengano caricati e trasmessi in modo sicuro alla massima velocità. ​

[Perfetta Compatibilità] :Cavo iPhone ricarica funziona per iphone 11 Pro Max /11 Pro / 11 / XR / iphone XS / XS Max / X / 10 / iPhone 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / SE / iPad Air / Air 2 / mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 / mini 5/ iPad Pro / Pro 2020 / Pro 11/ ipad 2 / 3 / 4/ 5/ ipad 7th/ 6th generation /4th gen/ipad 2019/2018/ iPod Touch 5th gen / iPod Nano 7th gen.Non verrà mostrato alcun messaggio di avvertimento.

[Soddisfa le tue esigenze] :Riceverai 1 cavo di Cavo iPhone Gray da 0.5M, garanzia di 36 mesi e un servizio clienti cordiale. Si prega di contattare il nostro team di supporto, quando si verifica un problema.

€11,95