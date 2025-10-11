24.7 C
Giana Erminio e Novara: sfida decisiva nel campionato attuale

La Giana Erminio e il Novara si sono affrontati in una partita che ha visto in campo diverse formazioni.

Per la Giana Erminio, i giocatori schierati sono stati il portiere Zenti e i difensori Ferri, Akammadu, Lamesta (capitano), Marotta (capitano), Renda, Ruffini, Previtali, Alborghetti, Albertini e Gabbiani. In panchina si trovano Mazza, Nucifero, Piazza, Nelli, Capelli, Colombara, Duca, Occhipinti, Lischetti e Vitale, con Vinicio Espinal come allenatore.

Dall’altra parte, il Novara ha schierato tra i titolari il portiere Boseggia, i difensori Bertoncini (capitano), Lanini, Donadio, Collodel, Lorenzini (vicecapitano), Arboscello, Valdesi, Agyemang, Perini e Basso. In panchina figurano Rossetti, Raffaelli, Malaspina, Citi, Di Cosmo, Ledonne, Khailoti, Dell’Erba, Da Graca, Ranieri, Morosini, Cortese e D’Alessio, guidati dall’allenatore Andrea Zanchetta.

La direzione della partita è stata affidata all’arbitro Deborah Bianchi di Prato, coadiuvata dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Matteo Cardona di Catania, con Abdoulaye Diop di Treviglio come quarto ufficiale. L’operatore FVS è stato Alessandro Cassano di Saronno.

Durante l’incontro sono state registrate alcune ammonizioni, e il Novara ha ottenuto due calci d’angolo, mentre la Giana Erminio non ne ha registrati. Non sono state fornite informazioni sul recupero.

