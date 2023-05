Gian Maria Sainato sbarca in Honduras e sparla di Cecchi Paone e Simone

Gian Maria Sainato è ufficialmente diventato un naufrago de L’Isola dei Famosi, entrato in sostituzione di Claudia Motta, l’ex reginetta di bellezza che si è dovuta ritirare per problemi medici.

“Amo la moda, mi piace vestire bene, fare shopping e andare a mangiare nei locali più cool di Milano“, ha esordito il modello nel video di presentazione, “dell’Isola dei Famosi mi spaventa il buio e ho la fobia per i pipistrelli“.

Gian Maria e Cristina bell e buon nei locali di Milano! 🤣 #Isola pic.twitter.com/wJEwjNixbG — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2023

Il commento sui naufraghi

Sainato ha poi (s)parlato di Lo Cicero, Cecchi Paone e Antolini.

“Andrea Lo Cicero mi sembra che voglia fare un po’ il galletto della tribù, Cecchi Paone e Simone non mi fanno impazzire, mi sembra che straparlino. Mi piace invece Cristina, vorrei fare amicizia con lei e una volta tornati in Italia portarla nei locali di Milano”.

Insomma, chi si aspettava un triangolo amoroso fra Gian Maria Sainato, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini rimarrà deluso. Le premesse non ci sono.

Gian Maria Sainato, chi è?

Gian Maria Sainato è nato a Salerno nel 1995 e abita a Milano da svariati anni dove ha trovato la propria strada nel mondo della moda. In tv è famoso per aver partecipato a Riccanza e per essere stato uno degli opinionisti di Pomeriggio 5; mentre in passato ha confessato di aver fatto – con scarso successo – il provino per il Grande Fratello Vip.

In passato ha avuto storie anche con donne, ma Sainato oggi si definisce gay.