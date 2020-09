Franceska Pepe durante la sua ultima litigata con Tommaso Zorzi l’ha accusato di aver mentito durante il reality Riccanza e di aver fatto credere al pubblico di avere un appartamento nella famosa Torre Solaria di Milano: “Dovresti evitare di dire bugie come fai. Torna a Riccanza visto che dicevi di abitare nella Torre Solaria e invece erano solo min****te. Quindi rispondi, non abitavi nella Torre Solaria? Fly down baby e non sai con chi stai parlando“. Dopo lo sfogo della modella anche Gian Maria Sainato è tornato a parlare del reality di MTV e dell’appartamento mostrato da Zorzi.

Secondo il fashion blogger il gieffino avrebbe affittato l’alloggio in questione nel famoso palazzo milanese per 2 giorni, giusto per fare le riprese di Riccanza.

“Casa alla torre Solaria affittata per 2 giorni ma quella è un altra storia lasciamo perdere”.

Franceska con la K che finge di aver vinto Miss Europa, Tommasino che si inventa di abitare nella Torre Solaria, direi che i due hanno in comune più di quello che pensano.

Casa alla torre Solaria affittata per 2 giorni ma quella è un altra storia lasciamo perdere#gfvip — Gian Maria Sainato (@giansainato) September 25, 2020

Gian Maria Sainato ha speso delle belle parole per Denis Dosio.

A differenza di qualcun altro che si sta rivelando per quello che è davvero (in modo negativo), Dosio al contrario lo stiamo riscoprendo ragazzo vero, buono e sensibile. #gfvip — Gian Maria Sainato (@giansainato) September 25, 2020