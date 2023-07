Gian Maria Sainato: quanto guadagna e quanto c’è di vero nel flirt con l’uomo famoso in tutto il mondo

Gian Maria Sainato ha avuto una storia con un uomo famoso in tutto il mondo? A lanciare questa indiscrezione è stato Dagospia un mese fa, mentre il modello si trovava in Honduras a L’Isola dei Famosi: “Vi diciamo in esclusiva che Sainato ha avuto una liaison con un artista multimediale conosciuto in tutto il mondo. Aiutino: indossa spesso pantaloni corti anche in serate chic”. Intervistato da FanPage l’ex naufrago ha confermato tutto.

“Cosa c’è di vero? Tutto. È stato un breve flirt. Ho rispettato la sua privacy, sia per la vita privata che ha, ma anche perché è un personaggio di cui si parla quasi ogni giorno. È molto prestigioso, lo conoscono tutti, ma non si aspettano di vederlo sulle riviste di gossip. Mi ha sempre chiesto di tenere nascosto il nostro flirt e io lo rispetto”.

Ora però Gian Maria Sainato è single e non è neanche più interessato a conoscere Cristina Scuccia, come confessato in Honduras. Al di là di tutto, tra l’altro, lei sarebbe fidanzata con una persona misteriosa.

“Frequentavo una persona da tre mesi, abbastanza da farmela desiderare quando sono tornato. Invece, non mi risponde proprio ai messaggi. Visualizza e non risponde. Eppure non ho fatto niente di sbagliato. Secondo me ha paura del fatto che, ultimamente, ogni cosa che dico fa notizia”. […] Cristina? Non provo più quell’interesse che si stava creando anche da parte mia. Già si era affievolito quando ci hanno diviso e sono andato due settimane a Playa Sant’Elena”.

Gian Maria Sainato, quanto guadagna e la verità su Riccanza

“Riccanza era un programma costruito, ma il nostro lifestyle era reale. Dormivo davvero negli hotel a cinque stelle e la maggior parte delle cose che gli spettatori vedevano le pagavamo di tasca nostra. Ma alcune scene, come la gita in limousine a Milano, erano richieste dalla produzione. Ovviamente io non vado in giro in limousine, né stappo champagne in piazza Duomo. Sui 15 mila euro [guadagnati in un mese, ndr], invece, vorrei fare una precisazione. Ho detto che è la cifra più alta che ho guadagnato in un mese grazie a una campagna di moda importante. Sfortunatamente, mi viene da dire, non guadagno quella cifra ogni mese. Magari! Ho delle entrate fisse lavorando come brand ambassador, modello e influencer, però possono esserci mesi in cui guadagno di meno, mesi in cui guadagno di più. Preferisco non dire cifre esatte perché non è mai carino parlare di soldi. Però sì, lavorando e creando contenuti, alcuni mesi posso guadagnare meno di cinquemila, altri di più, dipende”.