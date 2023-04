Gian Maria Sainato: il mistero sul naufrago sparito dopo il video di presentazione

Ci sarà anche Gian Maria Sainato nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi?

La storia è la seguente: il nome del modello e tiktoker Gian Maria Sainato è stato inserito nella lista dei papabili nuovi naufraghi settimane prima dell’annuncio ufficiale e dato per certo da varie testate giornalistiche. Quando però Dagospia ha parlato di cast rivoluzionato da parte di Pier Silvio Berlusconi il suo nome è misteriosamente sparito, insieme a quello di Gianmarco Onestini, quello dell’avvocato Luca Di Carlo, quello della tiktoker Giulia Sara Salemi e quello delle gemelle Enardu di Uomini & Donne.

Lo stesso Tv Sorrisi & Canzoni che ha realizzato il servizio fotografico di tutti i naufraghi per la consueta copertina del settimanale ha messo le foto di tutti tranne quelle dei sopracitati.

Ma col servizio di Verissimo andato in onda oggi in merito al backstage del servizio fotografico de L’Isola dei Famosi appare in due frame anche Gian Maria Sainato. Il modello, quindi, ha effettivamente scattato le foto insieme a tutti gli altri. Per quale motivo non è quindi finito sulla copertina?

Gian Maria Sainato, il suo futuro a L’Isola dei Famosi

Gian Maria Sainato era presente nella clip di Verissimo in cui i naufraghi facevano il set fotografico per l’Isola dei Famosi 2023 💥🏝.

Sarà stato scartato alla fine oppure entrerà nelle prossime puntate? 🤔🔥 #isola pic.twitter.com/38EuR3iVNP — gfvipnews_ (@gfvipnews_) April 16, 2023

L’ipotesi più accreditata è quella di un ingresso in un secondo momento (magari durante la seconda puntata?) o quello della sua presenza in una playa “di passaggio”. Un po’ come successo a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo due anni fa, quando vennero spediti fin dalla prima puntata su Parasite Island, ovvero l’isola dei parassiti, che avrebbe accolto di volta in volta i naufraghi eliminati.

Anche loro – un po’ come successo per Sainato – hanno partecipato al servizio fotografico ma non sono finiti sulla copertina di Sorrisi.