Gian Maria Sainato ha avuto un flirt con un uomo famoso in tutto il mondo

Le Pillole di Gossip che Ivan Rota ha scritto questa settimana su Dagospia hanno riguardato anche Gian Maria Sainato, il naufrago de L’Isola dei Famosi che questa settimana ha dichiarato di essere bisessuale, rettificando così il coming out che fece nel 2020 nel salotto di Barbara d’Urso, quando disse a tutti di essere gay.

Nel dettaglio Rota ha prima riportato alcune frasi pronunciate dal naufrago (“Prima ero ossessionato dagli hotel a 5 stelle, da quella comodità schifosa e dal lusso. Poi mi sono detto stai sbagliando ed è venuto fuori il vero Gian Maria. Ho voluto cercare le mie radici. Ho fatto un cambio e adesso mi baso sui veri valori”); e poi ha aggiunto un gossip piccante:

“Vi diciamo in esclusiva che Sainato ha avuto una liaison con un artista multimediale conosciuto in tutto il mondo. Aiutino: indossa spesso pantaloni corti anche in serate chic”.

O chi è questo uomo famoso in tutto il mondo che indossa spesso pantaloni corti? Ma soprattutto cosa intende per “artista multimediale”? Spilliamo un po’ di tea, fate voi i nomi nei commenti.

“Se scenderei a compromessi? No, non sono mai sceso a compromessi per arrivare al successo altrimenti l’avrei raggiunto anni fa” – ha confessato Sainato giorni fa al resto dei naufraghi – “Facevo il modello, ma dopo qualche mese ho lasciato il mondo della moda. Perché non volevo scendere a compromessi e non sono sceso. Infatti ho perso tempo e anni, ho fatto altri lavori, come il commesso. Dopodiché il mondo è cambiato e grazie al movimento MeToo ho continuato”.