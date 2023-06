Gian Maria Sainato, da Riccanza allo screzio con Zorzi: com’era prima de L’Isola dei Famosi

Sono passati sette anni da quando Gian Maria Sainato ha partecipato alla prima edizione di Riccanza.

“Mi chiamo Gian Maria ho 21 anni e sono arrivato a Milano per fare il modello, ma dopodiché ho smesso e ho pensato di aprire un blog di moda” – le sue parole a MTV – “Fin da piccolo sono appassionato di moda. Adesso seguo i trend ma li personalizzo per rendermi unico, non seguo la massa. Vivo al Principe di Savoia perché è il top del top. Vivo in hotel perché ho la qualità: se ho fame chiamo al ristorante e mi portano il cibo in camera. Ai primi tempi andavo a tutte le feste, ora vado solo a quelle top”.

Era il 2016 e ai tempi Gian Maria Sainato non aveva ancora capito/accettato la propria sessualità. Quattro anni dopo, nel 2020, il fashion blogger si è rispolverato come opinionista di Barbara d’Urso chiamato a commentare le gesta dei vipponi del Grande Fratello Vip. E – raccontando proprio di un suo screzio con Tommaso Zorzi – ha fatto coming out.

“Ho fatto questo programma con lui e pensavo che fosse diventato quasi un amico, davanti le telecamere era carino. Quando il programma è andato in onda ho visto i confessionali che ha fatto riguardo me. Tipo un giorno eravamo alla spa e io gli stavo raccontando di questa frequentazione che stato avendo con una ragazza nel programma. Io all’epoca non ero dichiarato, nemmeno con me stesso. Quindi era un periodo delicato per me e quando a Tommaso gli ho raccontato questa esperienza lui nel confessionale ha detto ‘Gian Maria è etero ahahaha’ con tanto di risata sguaiata”.

Gian Maria Sainato prima de L’Isola dei Famosi

Successivamente ha preso parte ad altri programmi televisivi (“Gli ingredienti per diventare fashiong blogger sono molti: c’è bisogno di un blog, essere presente su tutti i social network e avere uno stile unico rispettando tutte le tendenze“) fino al debutto su TikTok nel 2021 dove ha ottenuto un grande successo.



Ora Sainato fa parte del cast de L’Isola dei Famosi e ha pure rettificato il suo orientamento sessuale: da gay a bisessuale.