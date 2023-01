Gian Maria Sainato, chi è il presunto nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi

Chi è Gian Maria Sainato, il modello che sarebbe in trattativa per partecipare a L’Isola dei Famosi?

Il suo nome, secondo quanto riportato da BlogTvItaliana.it, sarebbe stato adocchiato dagli autori del reality. “Uno spifferone ci avrebbe raccontato che ci sarebbe l’intenzione di proporlo nel reality show di Ilary Blasi per via di varie vicissitudini personali ma anche per la miracolosa remise-en-forme che il giovane pubblicizza da tempo sui suoi profili social“, si legge sul sito.

Il debutto a Riccanza e lo screzio con Tommaso Zorzi

Influencer e modello da mezzo milione di followers, Gian Maria Sainato ha debuttato in televisione partecipando alla prima edizione di Riccanza su MTV al fianco di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. All’epoca delle registrazioni non aveva ancora dichiarato pubblicamente la propria omosessualità e qualche anno dopo, da Barbara d’Urso, ha accusato il collega di avergli fatto outing in tv.

Un’accusa a cui Tommaso Zorzi ha risposto pubblicamente condividendo gli screen di una loro chat privata e rinfacciandolo che gli deve ancora una cena.

Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena? — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 13, 2021

Chi è Gian Maria Sainato?

Gian Maria Sainato è nato a Salerno nel 1995 e abita a Milano da svariati anni dove ha trovato la propria strada nel mondo della moda. In tv è famoso per aver partecipato a Riccanza e per essere stato uno degli opinionisti di Pomeriggio 5; mentre in passato ha confessato di aver fatto – con scarso successo – il provino per il Grande Fratello Vip.

In passato ha avuto storie anche con donne, ma Sainato oggi si definisce gay.