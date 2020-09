Non solo Giovanni Ciacci, ma anche un altro personaggio pubblico se l’è presa con Tommaso Zorzi. Durante la prima puntata del GF Vip 5 Gian Maria Sainato ha scritto un tweet al vetriolo contro il concorrente del reality di Canale 5.

Il fashion blogger ha ricordato uno scivolone fatto da Tommaso durante il programma di MTV ‘Riccanza‘. Gian Maria ha dichiarato che il gieffino gli avrebbe fatto un mezzo outing proprio in un momento delicato della sua vita, in cui ancora non aveva preso coscienza del suo orientamento ed ovviamente non ne aveva parlato con genitori e amici.

“Non cerco visibilità. Io con lui ho fatto un programma. Si è comportato non in modo carino con me. Lui davanti alle telecamere era molto carino e pensavo fosse un mio amico. Poi quando lo show è andato in onda ho visto i confessionali che ha fatto Zorzi su di me. Una volta eravamo alla spa e io gli raccontavo di una mia frequentazione con una ragazza del programma, io all’epoca non ero dichiarato, nemmeno a me stesso avevo ammesso di essere gay. Stavo vedendo questa ragazza sempre di Riccanza e lui davanti a me non aveva detto niente.

Stavo passando un periodo difficile, complicato ed era un momento delicato. – ha continuato Gian Maria Sainato – Lui invece ha fatto un confessionale dove diceva ‘Gianmaria è etero ahahahah’ con questa risata sguaiata. Era una cosa infelice. Io ero a casa con la mia famiglia. L’imbarazzo ho ho avuto lo ricorderò sempre. Non riuscivo a dichiararmi per il giudizio degli altri e quindi in quel momento ero disperato, i miei genitori sono rimasti in silenzio. Anche lui è gay quindi speravo in un comportamento diverso. Lui usa queste frecciatine e risatine cattive per divertire il suo pubblico e non è bello. Vorrei che lui mi chiedesse scusa, ma non solo a me, anche a quelli che prende in giro e fa soffrire”.