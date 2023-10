Giampiero Mughini esagera sul padre di Heidi durante la pubblicità

Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello ha chiesto ai gieffini di commentare l’uscita di Heidi Baci. Giampiero Mughini ha criticato l’atteggiamento del padre della gieffina ed ha raccontato un suo aneddoto. L’intellettuale ha condannato il comportamento del papà di Heidi.

“Io sono entrato proprio mentre succedeva tutto questo. All’inizio non avevo nemmeno capito bene la situazione. Adesso che ho un quadro più completo parto da un fatto. L’uomo con il quale questa ragazza di 26 anni, quindi non una ragazzina, ma una donna compiuta, ecco, l’uomo con il quale lei aveva intavolato una relazione, Massimiliano, non è esattamente un trafficante di droga o un camorrista. Lui è una persona assolutamente perbene. E allora con quale diritto tu entri con quel piglio a minacciare? Lui è entrato a buttare sul piano della bilancia il malessere della madre, che rispetto, ma di cui non so nulla. E poi una ragazza di 26 anni si mette a tremare davanti a questa situazione.

Per farvi capire vi racconto una cosa mia. Mio padre era stato fascista. Gli era rimasto questo marchio del fascismo. Io ero un giovane di sinistra e a me non ha mai detto nulla. Non mi ha mai detto cosa fare e questo è importante”.