Giampiero Mughini conferma la sua partecipazione al Grande Fratello

Giampiero Mughini sarà uno dei nuovi vipponi di Alfonso Signorini.

Il giornalista – classe 1941 – con le sue 82 primavere alle spalle diventerà il concorrente più anziano ad aver mai partecipato al reality di Canale 5.

Il suo nome era stato anticipato da TvBlog e in queste ore è stato proprio lui ad auto-spoilerarsi scrivendo una lettera aperta indirizzata a Roberto D’Agostino di Dagospia.

E la “trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico” sarà proprio il Grande Fratello. Insieme a Giampiero Mughini parteciperà anche il maratoneta Alex Schwazer (al momento unico vippone annunciato dai social della trasmissione); le attrici Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, la cantante Fiordaliso, gli attori Massimiliano Varrese e Ciro Petrone e la showgirl Samira Lui. A loro otto celebrità si affiancheranno altri otto concorrenti sconosciuti al grande pubblico.

Oltre Giampiero Mughini, anche la giornalista Cesara Buonamici è stata arruolata dal Grande Fratello. Al contrario del collega, però, non sarà una concorrente ma siederà sull’unica poltrona destinata agli opinionisti.

“Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Sarà quello di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. […] Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione”.