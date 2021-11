È morto Giampiero Galeazzi. Il cronista sportivo ed ex conduttore della Rai si è spento a 75 anni. Era malato da tempo di diabete. L’ultima sua apparizione televisiva risale a tre anni fa a Domenica In, dalla sua amica Mara Venier.



A ricordarlo è stata anche Simona Ventura che con Giampiero Galeazzi ha condiviso l’esperienza di Quelli che il calcio.

“Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre. Dai tanti campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo, estasiata, dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport. Avercene oggi di inviati come te! RIP Giampiero Galeazzi, lo sport in tv ti deve TANTISSIMO!! 💔”