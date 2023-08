Giambruno sbotta e replica alle polemiche: “Surreale! Siete in malafede”

Stamani una grossa polemica ha travolto Andrea Giambruno, finito nell’occhio del ciclone per le parole che ha usato nel commentare i fatti di Palermo e Caivano durante il suo spazio a TG4 Diario del Giorno. Dicendo la sua sulla violenza subita dalle ragazzine, il giornalista ha definito beste gli aggressori, ma poi ha aggiunto: “Se uno va a ballare ha il diritto anche di bere e ubriacarsi e questo è ovvio. Non ci devono essere fraintendimenti su questo piano. Ma è anche vero che se uno evita di ubriacarsi e di perdere i sensi, evita anche di imbattersi in certe situazioni problematiche, anche perché poi il lupo lo trovi”.

Ovviamente sui social è scoppiata una bufera, il nome del compagno di Giorgia Meloni è finito in tendenza e non per dei meriti. Anche alcuni esponenti politici hanno commentato le frasi del volto del TG 4.

Giambruno replica: “Polemiche surreali, la politica ha altro a cui pensare”.

Poco fa Andrea Giambruno ha risposto a chi lo accusa di aver detto una sciocchezza. L’uomo ha detto che chi ha mosso delle critiche per le sue parole o è in malafede o non ha capito un…

“Faccio questa precisazione a titolo personale e per il mio gruppo di lavoro, ospitato da un’azienda. Nelle ultime ore sta impazzando una polemica del tutto surreale. Lo faccio quasi con il sorriso. Nessuno ha giustificato l’atto. Anzi sono stati utilizzati termini molto precisi, come ‘abominevole’ per l’atto e sono state definite ‘bestie’ gli autori dell’atto. Tutti coloro che hanno utilizzato in maniera strumentale e fuorviante quello che ho detto, lo stanno facendo o perché in malafede o perché hanno seri problemi di comprendonio. Tutti coloro che vanno a ruota, consiglio loro di seguire la puntata di Diario del Giorno e di interpretare in maniera corretta quanto da me detto. Questo non lo faccio non solo a titolo personale, ma lo faccio anche a tutela di un’azienda, di un direttore e di un gruppo di lavoro che mi supporta. Quindi mettiamo fine a tali polemiche perché stiamo rasentando il ridicolo. La politica credo che abbia cose ben più interessanti da fare, che non quelle di occuparsi di uno spazio giornalistico”.