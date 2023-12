Giambruno sarebbe pronto a querelare Mediaset, il rumor e le sue parole

Andrea Giambruno sarebbe pronto a querelare Mediaset che, a causa della pubblicazione di alcuni fuorionda, gli avrebbero causato nell’arco di 24 ore una separazione e un licenziamento. Oltre Giorgia Meloni, infatti, anche Il Diario Del Giorno gli ha fatto ciao ciao con la manina sospendendo il suo ruolo da conduttore.

Mediaset sospende Andrea Giambruno dalla conduzione di Diario Del Giorno https://t.co/vrwqIQrlb2 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 6, 2023

Ora però Giambruno, che si è presentato ai media con un nuovo taglio di capelli, sarebbe pronto alla sua revenge era. Questo, almeno, è ciò che sostiene La Stampa che avrebbe riportato nero su bianco una sua presunta conversazione avvenuta durante un pranzo con alcuni amici nel centro di Roma.

“Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro. Mi hanno fatto fare un figura di m3rda mondiale“. Queste sarebbero le sue parole secondo da La Stampa.

Interpellato da La Repubblica in merito alla causa a Mediaset Andrea Giambruno non ha né confermato né smentito la notizia. “Non ho niente da dire, nulla da aggiungere”.

Come riporta DavideMaggio.it: “A suo vantaggio c’è una sentenza della Corte di Cassazione del 2011 che rappresenterebbe un precedente favorevole. E’ una delle armi che avrebbe in mano il suo avvocato, convinto che i fuorionda rientrino tra colloqui privati, tra colleghi, intercettati sul luogo di lavoro, e che quindi non potevano essere divulgati“.