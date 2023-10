Giambruno dopo la bufera assente dalla conduzione del suo programma, ecco perché

I fan della trasmissione Diario Del Giorno di Andrea Giambruno oggi sono rimasti spiazzati quando si sono sintonizzati su Rete 4. Questo perché al suo posto è stata chiamata a condurre la giornalista Manuela Boselli senza che spiegasse il perché della sua presenza.

Andrea Giambruno “sparito” dalla conduzione del Diario Del Giorno dopo i fuorionda mostrati ieri sera da Striscia la Notizia: è un caso o le due cose sono in qualche modo collegate? I social di Mediaset non hanno chiarito l’assenza del

Come sottolineato da Open “né sui social di Mediaset, né sul sito del gruppo di Cologno Monzese viene chiarito se l’assenza di Giambruno oggi sia in qualche modo legata alla bufera scoppiata per quel fuorionda. O se invece il cambio di conduzione sia solo temporaneo per impegni programmati“. A far chiarezza sulla vicenda è stato Giuseppe Candela su Twitter.

“A sorpresa Andrea Giambruno non è alla conduzione di Diario Del giorno. Al suo posto oggi la giornalista Manuela Boselli. […] Apprendo che Giambruno, stando alla stampa locale, sarebbe a Pavia a moderare un evento dal titolo “Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile“. Con tanto di intervento di Daniela Santanché. Se è un caso, allora questa è sfiga”.

