Ieri i media americani hanno dato la notizia della morte di Tanya Roberts. L’agente dell’ex Bond girl ha dichiarato che la donna la vigilia di Natale era a passeggio con il cane ed è svenuta. Secondo il racconto dell’uomo l’attrice è stata portata in ospedale dove poi si sarebbe spenta: “Nei giorni precedenti al suo collasso sembrava stare bene, faceva anche delle video chat con i fan. […] Lei è stata attaccata a un ventilatore, ma non è mai migliorata”.

Il marito della Roberts, Lance O’Brien, ha anche descritto gli ultimi istanti della star: “Non potevo farle visita a causa delle norme anti Covid. Lo staff dell’ospedale ha fatto un’eccezione vista la situazione. Mentre la tenevo nei suoi ultimi istanti, lei ha aperto gli occhi. Ho potuto vedere i suoi bellissimi occhi un’ultima volta. Tanya aveva gli occhi più belli”.

Ieri notte però è arrivato il colpo di scena, Tanya Roberts è viva e a fare retromarcia è stato proprio l’agente Mike Pingel. L’uomo ha dichiarato che l’informazione precedentemente diffusa non era esatta e che lui aveva appreso la notizia dal marito dell’attrice: “Lui mi ha detto che lei era morta tra le sue braccia“.

Grazie a TMZ adesso sappiamo cosa è successo. Il compagno di Tanya pare abbia creduto che la moglie fosse morta dopo aver visto i suoi occhi chiudersi e in preda al panico avrebbe abbandonato l’ospedale.

“Abbiamo appena parlato con Lance, il partner di Tanya. Ci dice che è andato in ospedale domenica dopo aver ricevuto una chiamata dai medici che dicevano che Tanya Roberts stava per morire.

Lui è andato in ospedale, mentre si è seduto nella sua stanza lei ha aperto gli occhi ed ha cercato di afferrarlo, ma poi i suoi occhi si sono chiusi e lei ha fatto un sospiro. Il marito ha detto che era devastato, che è uscito dalla stanza e poi dall’ospedale, senza mai parlare con i medici”.