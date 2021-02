Potrebbe esserci un giallo dietro il decesso del professor Sergio Schonauer, noto ex direttore del dipartimento di Ginecologia dell’Università di Bari, morto a 79 anni. Alcuni familiari hanno presentato una denuncia alla Procura di Trani, per verificare se la morte – avvenuta il 29 gennaio – sia attribuibile a cause naturali o meno.

Al termine del funerale, che si è svolto sabato pomeriggio a Trani (dove il professore abitava da tempo), i carabinieri hanno preso in carico la salma, per metterla a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come era stato richiesto. Sarà adesso la magistratura a valutare se sia necessario disporre l’autopsia.

Il sospetto di chi ha presentato la denuncia è che Schonauer possa avere ingerito sostanze che potrebbero averne causato il decesso ma prima di parlare di qualunque ipotesi di avvelenamento sarà necessario attendere le disposizioni della Procura, in merito a esami da effettuare sul cadavere. La salma avrebbe dovuto essere trasferita a Foggia per la cremazione ma lo spostamento è stato rinviato a causa dell’inchiesta.