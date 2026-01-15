Giallo Raffaella Fico e Armando Izzo

Raffaella Fico e Armando Izzo, coppia da alcuni mesi, hanno recentemente espresso pubblicamente il loro amore reciproco. Tuttavia, un evento inaspettato ha sollevato dubbi sulla loro relazione. Sono apparsi dei post inimmaginabili sul profilo Instagram del calciatore, tra cui “Addio amore mio, faccio schifo” e “Sono a putt**, telefono spento”, accompagnati da una foto di lui e Raffaella Fico. Dopo pochi minuti, i post sono stati eliminati.

Armando Izzo ha affermato che il suo profilo è stato hackerato e ha incaricato i suoi legali di procedere contro coloro che gli avrebbero manomesso l’account. Tuttavia, l’esperto di gossip Amedeo Venza nutre sospetti sulla versione di Izzo, sostenendo che chi è vittima di hackeraggio non ha il controllo del proprio profilo e si chiede come sia stato possibile rimuovere i contenuti in così poco tempo.

Raffaella Fico, solitamente molto presente sui social, non ha commentato la vicenda, alimentando ulteriormente il giallo. La showgirl e il calciatore stanno vivendo un periodo doloroso a causa della perdita del loro figlio, che Raffaella aveva annunciato di aspettare e aveva già scelto il nome Vincenzo Junior. La perdita del bebè è avvenuta a causa di una nascita prematura e Raffaella Fico ha condiviso i dettagli di questo evento traumatico a Verissimo.