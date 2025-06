Giallo Emanuela Orlandi: nuovi dettagli sull’auto nera

Oggi, in audizione davanti alla Commissione parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, Daniela Gentile, ex studentessa della scuola di musica ‘Tommaso Ludovico da Victoria’, ha menzionato un’auto nera legata al caso. Gentile ha riferito di aver visto Emanuela salire su un’auto “nera, di grossa cilindrata, con i vetri oscurati” in due occasioni dopo le lezioni.

Nel primo episodio, Gentile si trovava alla fermata dell’autobus e, notando Emanuela, ricevette un’offerta di passaggio, ma decise di rifiutare per precauzione. Nel secondo caso, dichiarò di aver visto Emanuela parlare con un ragazzo prima di salire in auto. Gentile ha descritto il giovane come un uomo alto, moro, atletico e vestito casual.

Entrambi gli episodi si sono verificati “verso la fine della scuola”, presumibilmente a maggio. Gentile, che successivamente si sottopose a un intervento a Firenze, apprese della scomparsa di Emanuela durante il recupero. Ha dichiarato di sentirsi colpita dall’accaduto, ritendendosi fortunata per non aver accettato il passaggio.

Gentile ha anche detto che nessuno, all’epoca, le ha chiesto informazioni sull’auto o su Emanuela, fatta eccezione per qualche domanda informale da suor Dolores, la direttrice della scuola. Quando le è stato chiesto se avesse chiesto a Emanuela chi la venisse a prendere, ha risposto di non saperlo, esprimendo incertezze sull’identità dell’autista.

Il presidente della Commissione, senatore Andrea De Priamo, ha evidenziato discrepanze nella narrazione, in particolare riguardo alla trasmissione della notizia di Emanuela e ai programmi televisivi attivi all’epoca.

