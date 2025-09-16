21.3 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Salute

Giallo Benessere a Forlì: salute e agricoltura in sinergia

Da StraNotizie
Si è recentemente tenuta l’iniziativa ‘Giallo Benessere’, organizzata da Coldiretti per promuovere salute, cibo locale e solidarietà. La giornata è stata caratterizzata da due eventi principali. Al Mercato di Campagna Amica di Forlì si è svolta una camminata con l’associazione Magica Tribù, seguita da un incontro del professor Giancarlo Piovaccari sui temi della salute del cuore, dell’importanza dell’attività fisica e di una dieta sana. La mattinata si è conclusa con un agriaperitivo a base di prodotti locali.

In contemporanea, in Piazza Saffi, il Gazebo Giallo del Benessere, gestito dalle Donne Coldiretti, ha presentato il “Cestino per la Ricerca”. I cittadini hanno potuto acquistare susine donate dalle aziende agricole, il cui ricavato sarà interamente destinato all’Associazione Morgagni Malattie Polmonari per finanziare ricerche su malattie polmonari.

Il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, Alessandro Corsini, ha sottolineato l’importanza di integrare agricoltura, salute e solidarietà, evidenziando il valore dei prodotti genuini e di uno stile di vita attivo. Il presidente Massimiliano Bernabini ha espresso orgoglio per l’impegno delle Donne Coldiretti e del pubblico, ribadendo l’importanza del “Cestino per la Ricerca” come atto concreto di sostegno per chi affronta malattie polmonari.

Anna Pirillo, responsabile di Campagna Amica, ha rimarcato il ruolo del mercato come spazio di cultura e salute, mentre Monica Rapellini ha evidenziato come anche piccoli gesti possano avere un grande impatto. ‘Giallo Benessere’ rappresenta dunque un passo avanti nella promozione del benessere fisico e della partecipazione attiva della comunità, con eventi simili in programma per il futuro.

